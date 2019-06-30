مركز دبي للسلع المتعددة يشارك في معرض ترويجي ببرشلونة

المصدر: دبي - البيان

أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة»، عن اختتام حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة»، في مدينة برشلونة الإسبانية، بدعم من القنصلية العامة للإمارات في برشلونة، حيث شهدت حضور أكثر من 100 رائد أعمال من مجتمع الأعمال الإسباني، حيث تعرفوا إلى إمكانات البيئة الاستثمارية المتميّزة في دبي، والفرص الواعدة التي يوفرها معرض إكسبو 2020 دبي للشركات الأجنبية.

وقدم مركز دبي للسلع المتعددة، انطلاقاً من دوره البارز كمركز وبوابة تجارية رائدة على خارطة التجارة العالمية، للوفود المشاركة، نظرة عامة حول سهولة ممارسة الأعمال وتأسيسها في المنطقة الحرة التابعة للمركز، كما استعرض المقومات التي تجعل من دبي وجهة أعمال جاذبة ومنصّة توسع للشركات الدولية، بفضل موقعها الاستراتيجي، ودورها كحلقة وصل بين كافة الأسواق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات الإسبانية المباشرة في دبي، قد بلغت 3.29 مليارات درهم خلال 2018، لتصبح إسبانيا رابع أكبر مستثمر من حيث تدفقات رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد تركّزت غالبية الاستثمارات الإسبانية في قطاع الإنشاءات غير السكنية، والعقارات السكنية وخدمات الأغذية والفنون والترفيه، ووسائل الراحة والاستجمام، وإدارة الشركات والمؤسسات وتجارة التجزئة والجملة.

وقال محمد عبد الله الشامسي القنصل العام لدولة الإمارات في برشلونة: «تشهد الإمارات في الوقت الحالي ازدهاراً اقتصادياً، وهو ما يُعد فرصة مثالية لشركائها في أوروبا، ويرجع ذلك إلى سياساتها الناجحة في الانفتاح على العالم، ما مكّنها من إرساء أسس بيئة اقتصادية قوية، تذلل العقبات أمام الاستثمار، وتوفر كافة عناصر النجاح اللازمة للنمو المستدام في المستقبل».

وأضاف: «إن تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات، وجذب الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية، خطوة في غاية الأهمية، تدعم ترجمة أهداف الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، ولا تفوتني هذه المناسبة، دون الإشادة بدور مركز دبي للسلع المتعددة الريادي، في ترسيخ مكانة دبي كوجهة حاضنة للأعمال الدولية، ومساهمته في إنعاش حركة التجارة عبر الإمارات.

وأؤكد أن الشركات الإسبانية تنتظرها فرص أعمال حقيقية، من شأنها أن تدعم تطلعاتها المستقبلية نحو توسيع نطاق حضورها في دبي، لا سيّما على خلفية تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، وهو ما تبيّن جلياً في الآراء والأفكار المثمرة، التي تمت مشاركتها ضمن فعاليات هذه الحملة الترويجية».