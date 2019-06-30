«التزام لإدارة الأصول» تدشن أكاديمية تدريب للموظفين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مجموعة التزام لإدارة الأصول» عن تدشين أكاديمية تدريب لموظفيها الذين يبلغ عددهم 2000 موظف في أبوظبي، بهدف توفير برامج تعليمية وورش عمل لتعزيز المهارات ومستوى الأداء في مختلف الإدارات في المجموعة. وتكمن أهميّة الأكاديمية في كونها دعامة أساسية لتطوير خبرات الموظفين انسجاماً مع برنامج تحويل الأعمال «رؤية 21».

وستوفر الأكاديمية حزمة واسعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال تعزيز المهارات القيادية والتواصل وخدمة العملاء والفنية التي ستتيح الفرصة للأفراد وفرق العمل بتطوير خبراتهم المهنية.

وقال كريس روبرتس، المدير التنفيذي لـ«التزام لإدارة الأصول»: «نلتزم باستقطاب أهم المواهب المحلية والإقليمية والعالمية في إطار سعينا إلى تحقيق المزيد من النمو والارتقاء بمستوى سعادة عملائنا».