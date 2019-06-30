«صندوق خليفة» و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» ينظمان ورشة تعريفية لرواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

نظم «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» بالتعاون مع مؤسسة «محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤخراً ورشةً تعريفيةً حول مسابقة رواد القصر بنسختها الإماراتية الثالثة لعام 2019، في مركز حمدان للإبداع والابتكار التابع للمؤسسة بإمارة دبي، وسط مشاركة مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجاءت هذه الورشة في إطار التعاون الاستراتيجي بين الصندوق والمؤسسة بهدف تعزيز العلاقات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في دعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر والابتكار في المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وأتاحت الورشة الفرصة أمام المشاركين للاستفسار عن المسابقة ومراحلها المختلفة، حيث تخللها لقاء مع رائد العمل عبد الله الشمري، أحد الفائزين بالنسخة الثانية من المسابقة والمتأهلين للتصفيات العالمية في سنة 2018، لنقل تجربته إلى رواد الأعمال المشاركين في الورشة.

وباعتبارها جزءاً من برنامج رواد القصر العالمي، تهدف النسخة الإماراتية الثالثة من المسابقة إلى تعزيز التواصل بين دولة الإمارات والأسواق الرئيسة الأخرى. و

سيتم دعوة الفائزين للمشاركة في برنامج رواد القصر العالمي التي ستعقد فعاليته في قصر سانت جيمس خلال شهر ديسمبر 2019. وقد أعلن الصندوق مؤخراً عن فتح باب التسجيل للمسابقة على أن يكون تاريخ 31 يوليو المقبل آخر مهلة لتقديم الطلبات.

وأشادت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالعلاقة الوطيدة التي تجمع بين الصندوق ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أثمرت عن تعاون مشترك بين الجهتين في نشر المعرفة حول مسابقة رواد القصر بنسختها الإماراتية الثالثة، مشيرة إلى أهمية العمل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتعزيز مساهمة ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وأكد سعيد المري، نائب المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرص المؤسسة على تعزيز آفاق التعاون مع شركائها، وفي مقدمتهم صندوق خليفة، التي تعنى بتعزيز ريادة الأعمال.

مشيراً إلى أن المؤسسة تضع نصب أعينها التعاون الاستراتيجي مع الصندوق في شتى الفعاليات، وبالأخص «راود القصر – الإمارات» التي باتت تشكل حدثاً محورياً للعديد من الشباب المواطن الذي يبحث عن فرصة لتحقيق أفكاره ودعم آماله المهنية وطموحاته.