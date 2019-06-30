«موديز»: «إعمار مولز» تمتلك محفظة مالية جيدة وسيولة قوية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

ذكرت «موديز»، أن تصنيف الإصدار Baa2 الخاص بشركة إعمار مولز جاء استناداً إلى التدفقات النقدية القوية والمتكررة للشركة المستمدة من محفظة من الأصول الناضجة ذات معدلات الإشغال العالية، حيث ترتكز محفظة استثمارات الشركة على قاعدة أصولها الأساسية ومنها مول دبي.

وقالت موديز في تقرير المراجعة الدورية لتصنيفات إعمار مولز، إن الشركة تمتلك محفظة مالية جيدة وسيولة قوية. ويتضمن التصنيف أيضاً توقعات موديز بأن إعمار مولز ستحد من مخاطر التطوير الخاصة بها من خلال الاستثمار بشكل أساسي في المشروعات التي تعزز قاعدة الأصول الحالية أو من خلال الاستحواذ على الأصول المكتملة.