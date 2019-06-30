دبي ملتقى حيوي للتبادل التجاري العالمي

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت مجموعة «ذي كونفرزيشن ميديا جروب» الأسترالية للخدمات الإعلامية دبي بأنها «المدينة المؤسساتية» التي نجحت بفضل جهود السلطات القائمة على إدارتها في فرض نفسها على ساحة التجارة الدولية بوصفها ملتقى حيوياً للتبادل التجاري العالمي، المالي والاقتصادي، فضلاً عن كونها مركزاً تجارياً عالمياً يستقطب أبرز المؤسسات والشركات العالمية.

وأكد تقرير للمجموعة أن دبي باتت في حد ذاتها علامة تجارية موثوقة ومعتمدة في كل أسواق العالم، وهذا ما يجتذب الشركات والمؤسسات العالمية، ذلك أن وجودها في دبي يضمن لها تسويق منتجاتها بسهولة، خاصة بين أبناء الجاليات الغربية المقيمة في دبي.

وأضاف أن ثمة مزية أخرى في دبي تستقطب الشركات الغربية، وهي الحرية الهائلة التي تتمتع بها في تسيير أعمالها في ظل نمط الاقتصاد الحر الذي تنتهجه دبي.