«إس آند بي» تثبت تصنيف «المعمورة» عند «AA»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ثبتت مؤسسة ستاندارد آند بورز «إس آند بي» تصنيفها للجدارة الائتمانية لشركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج»، التي كانت تعرف باسم «مبادلة للتنمية»، عند التصنيف «AA» على المدى الطويل، كما ثبتت الجدارة الائتمانية للشركة على المدى القصير عند «A-1+»، وكلا التصنيفين من تصنيفات الدرجة العليا، مع منح الشركة نظرة مستقبلية مستقرة.

وأصدرت «إس أن بي» تقريراً أمس أكدت فيه تثبيت تصنيفها المرتفع للشركة. وأضافت أن تثبيت التصنيف المرتفع ومنح نظرة مستقبلية مستقرة يعكس ثقة المؤسسة في توافر هذا الدعم الحكومي متى احتاجت إليه الشركة.

وأكد تقرير «إس أن بي» أن «المعمورة» تلعب دوراً حيوياً في خطط التنوع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة أبوظبي.