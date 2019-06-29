السوق الأفريقي واعد للمنتجات الإماراتية

المصدر: Ⅶ جوهانسبرج - عبد الحي محمد

أكد أعضاء الوفد الإماراتي التجاري والاستثماري المشارك في معرض أفريقيا التجاري الذي أختتم أعماله الأربعاء الماضي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة أكثر من عشرة آلاف مسؤول ورجل أعمال من 53 دولة، النجاح الكبير لمهمة الوفد في التعريف بالمنتجات الإماراتية.

مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في دول جنوب القارة بصفة خاصة، وتوجهوا بالشكر لوزارة الاقتصاد وسفارة دولة الإمارات في جنوب أفريقيا لدعمهما الكبير للوفد وتوفير كافة التسهيلات لإنجاز مهمته على أكمل وجه.

وشددوا على أن أسواق دول جنوب القارة الأفريقية تعد من أفضل الأسواق الواعدة للمنتجات الإماراتية بسبب ضخامة كثافة سكانها واستقرارها السياسي والاقتصادي والأمني إضافة إلى شدة احتياجاتها لمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. وضم وفد الإمارات أكثر من 60 مسؤولاً ورجل أعمال ينتمون لأكثر من 30 شركة وطنية تعمل في قطاعات الصناعة والاستثمار والمصارف والطاقة والعقارات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.

وأكد محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة على المشاركة المتميزة جداً لجناح الإمارات في معرض التجارة الأفريقي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستفتح أسواقاً جديدة للمنتجات الإماراتية في دول عديدة بالقارة الأفريقية خاصة وأن جمهورية جنوب أفريقيا تشكل البوابة الرئيسية الكبرى للتجارة خاصة مع دول جنوب القارة.

وأشار إلى أن مركز تنمية الصادرات بالغرفة يواصل جهوده لفتح أسواق لمنتجات مصانع الدولة وإمارة الشارقة في قارة أفريقيا، لافتاً إلى أن المركز دعم دخول المنتجات والاستثمارات الإماراتية إلى كينيا وأوغندا وإثيوبيا.

ولفت إلى أن عدد المصانع في الشارقة يزيد على 3 آلاف مصنع تصدر منتجات كثيرة للأسواق الأفريقية خاصة لجنوب أفريقيا أبرزها المنتجات الغذائية والصناعات المعدنية غير التعدينية والصناعات البلاستيكية، ولدينا 45 شركة من جنوب أفريقيا تعمل في الشارقة وتصدر منتجاتها لدول كثيرة.

وبلا شك فإن هناك فرصاً تصديرية كبيرة للمنتجات الإماراتية لجنوب أفريقيا خاصة وأن جنوب أفريقيا شريك استراتيجي قوي للإمارات كما تشهد العلاقات بين الدولتين تطوراً إيجابياً كبيراً على كافة الأصعدة، كما أن المستثمرين في البلدين حريصون على مضاعفة استثماراتهم خلال السنوات المقبلة.

الاتحاد لائتمان الصادرات

وأكد ماسيمو فالتشوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات أهمية مشاركة الشركة في معرض أفريقيا التجاري.

مشيراً إلى أن الشركة استهدفت من المشاركة مساعدة الشركات الإماراتية على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية بوجه عام وجنوب أفريقيا بصورة خاصة عبر منح ضمانات للشركات المصدّرة ضد المخاطر التجارية والسياسية ومخاطر عدم سداد مستحقاتهم في البلدان التي يتم التصدير إليها، وذلك بهدف زيادة الصادرات الإماراتية للخارج، وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للإمارات.

ونوه بأن الشركة تركز في الوقت الحالي على دعم الصادرات وإعادة التصدير بالنسبة للسلع والخدمات معاً، عبر ضمانات القروض التي سيتم تقديمها للبنوك، لكي تتيح التمويل بشكل سريع وميسّر للشركات المصدرة.

كما تركز على توفير الضمانات بالنسبة للقطاعات غير المغطاة بشكل كافٍ بهذه الضمانات في الدولة، مثل المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحدي التمويل، فضلاً عن الشركات الصناعية لدعم شعار «صنع في الإمارات»، كما تشمل الضمانات بعض القطاعات التقليدية والشركات الإماراتية المستثمرة دولياً، لتوسيع استثماراتها في الخارج.

وأشار إلى أن الشركة وقعت مذكرات تفاهم عديدة داخلياً وخارجياً لدعم الصادرات الإماراتية، مشيراً إلى أن الشركة، التي يبلغ رأسمالها مليار دولار، وتساهم فيها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تركز على توفير الحماية والضمانات للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج في قطاعات حيوية، مثل الأمن الغذائي والأدوية لتوسيع استثماراتها في الخارج.

وستوفر الحماية لنسبة تراوح بين 90 و95% من حجم تجارة الشركات علماً بأن الاستثمارات الإماراتية تعمل في أسواق ناشئة تواجه تحديات تتعلق بانخفاض قيم العملات، ما يؤثر في تنافسية الصادرات الإماراتية.

أدنوك للأسمدة

وشدد حسن درويش الرميثي مدير إدارة المبيعات في شركة أدنوك للأسمدة على أن شركة أدنوك بصفة عامة وأدنوك للأسمدة تجد في أسواق أفريقيا فرصاً مثالية ومجزية للاستثمار خاصة وأن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة الأفريقي.

ونوه بأن وزارة الاقتصاد وسفارة الإمارات في جنوب أفريقيا وفرتا للوفد كل الإمكانيات والتسهيلات للحصول على فرص استثمارية جيدة في أسواق جنوب أفريقيا.

وأوضح جورج بو شعيا مدير المبيعات والتسويق في مصنع أبوظبي للسجاد أن مشاركة المصنع في المعرض تكللت بالنجاح متوقعاً أن يتواجد المصنع بقوة في سوق جنوب أفريقيا. ولفت إلى أن المصنع يصدر منتجاته إلى 40 دولة من بينها 12 دولة في القارة الأفريقية ويبيع المصنع 10% من منتجاته داخل الإمارات بينما يصدر النسبة المتبقية 90% إلى الأسواق العالمية.

ونوه بأن المصنع ينتج سنوياً 20 مليون متر مربع من الموكيت والسجاد إضافة إلى 6 آلاف طن من الخيوط، مشيراً إلى أن المصنع يخطط لزيادة الإنتاج تمهيداً لزيادة صادراته خاصة إلى السوق الأفريقي باعتباره من الأسواق الواعدة جداً التي تقبل على المنتجات ذات الجودة العالية ومنها السجاد والموكيت الإماراتي.

مصنع رأس الخيمة

وأشاد عماد كوكش المدير العام لمصنع كلودي رأس الخيمة لتصنيع خلاطات المياه بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة الاقتصاد للوفد التجاري، مشيراً إلى أن الشركة عرضت خلال مشاركتها في المعرض 8 منتجات من الخلاطات عالية الجودة لتعريف الشركات الأفريقية والدولية بها.

ونوه بأن المصنع وهو شراكة بين بين شركة سيراميك رأس الخيمة وشركة كلودى الألمانية يصدر منتجاته لأكثر من 30 دولة من بينها دول في شمال القارة الأفريقية ويسعى المصنع حالياً للبحث عن وكلاء وموزعين له في دول جنوب القارة خاصة وأن منتجات المصنع ذات جودة عالية كما تتميز بالمنافسة السعرية الجيدة.

الغرير للأغذية

وأوضح سامر الفاعوري رئيس المبيعات بشركة الغرير للأغذية أن الشركة تكثف اهتمامها حالياً بالسوق الأفريقي باعتباره من الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً اقتصاديا صحياً للغاية ويزخر بفرص كبيرة خاصة في قطاع الأغذية.

وأشار إلى أن الشركة تعد واحدة من كبريات الشركات العالمية التي تعمل في قطاعات أغذية الشوفان والقمح والمخبوزات، ولديها تواجد قوى في كينيا ونيجيريا والصومال وإثيوبيا ومصر.

كما أن الشركة مورد مضمون لشركات عالمية كبرى في الأسواق الأفريقية ونسعى حالياً لزيادة تواجدنا خاصة في جمهورية جنوب أفريقيا التي تشكل البوابة الرئيسية للتواجد القوى في دول جنوب القارة الأفريقية ونحن سعداء جداً للدعم الكبير الذي وفرته لنا وزارة الاقتصاد للتعريف بمنتجاتنا.

مؤسسة استثمر

ونوه مروان صالح العجلة رئيس قسم ترويج الاستثمار في مؤسسة استثمر في الشارقة التابعة لمكتب الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة بأن المؤسسة عرضت على المستثمرين فرصاً استثمارية متميزة في خمسة قطاعات بإمارة الشارقة تشمل قطاعات السفر والسياحة والنقل والرعاية الصحية والبيئة والتعليم والصناعة، مشيراً إلى أن الإمارة وفرت تسهيلات وحوافز كثيرة لجذب المستثمرين الأفارقة إليها.

ستاندرد تشارترد

وأكدت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات أن مشاركة البنك في المعرض استهدفت عرض تسهيلات مصرفية لعملاء البنك في الدولتين الإمارات وجنوب أفريقيا بما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في البلدين ودعم الصادرات الإماراتية.

وأشارت إلى أن البنك يتواجد في الإمارات منذ ستين عاماً وفي أفريقيا منذ 100 عام ولديه فروع في أكثر من 22 دولة أفريقية ولديه إمكانيات كبيرة لتسهيل تواجد الاستثمارات الإماراتية في دول أفريقيا.

وأوضح الدكتور جمال السعيدي رئيس مجلس إدارة شركة القادة القابضة أن التسهيلات الكبيرة التي وفرتها وزارة الاقتصاد للوفد كانت سبباً رئيسياً في نجاح مهمته، لافتاً إلى مشاركته على مدار 12 عاماً مع وفود الوزارة الخارجية لتشجيع الصادرات وبلا شك تعتبر المشاركة الحالية هي الأفضل.

حيث ستؤدي إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في أسواق جنوب القارة خاصة وأن هناك قبولاً كبيراً بالاستثمارات والمنتجات الإماراتية.

مازن للمحاسبة

ورأى الدكتور مشعل الزرعوني مدير شركة مازن للمحاسبة القانونية أن الشركة استهدفت تعريف المستثمرين من جنوب أفريقيا على كيفية تأسيس شركات استثمارية لهم في الإمارات وتوفير الاستشارات المالية والإدارية والقانونية وتعهيد جميع الخدمات المطلوبة للشركات الجديدة مثل تحويلات الرواتب والتعيينات ودفعات التمويل والمحاسبة المالية والضرائب.

وذكر عبد الله جوهر مسؤول مدينة عجمان الإعلامية الحرة أن المدينة عرضت الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها المدينة للمستثمرين الأفارقة في قطاع الإعلام بإمارة عجمان، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة إلى أكثر من 1500 شركة خلال عام ونصف العام من بينها 12 شركة من جنوب أفريقيا.

وتقدم المدينة خدمات كثيرة للمستثمرين منها إصدار الرخص إلكترونياً في زمن قياسي إضافة إلى مساعدة المستثمرين في الحصول على وحدات للتأجير بأسعار تنافسية.

نيكسز للزيوت

وأشار سعد علوان مدير مصنع نيكسز لزيوت محركات السيارات أن المصنع ينتج يومياً أكثر من 150 طناً من كافة أنواع زيوت محركات السيارات ويصدر إنتاجه لأربع دول تشمل أفغانستان ومصر واليمن والعراق، ويستهدف التوسع في أسواقه التصديرية عبر دخول السوق الأفريقي.

وأوضح إسلام الجنيدي مسؤول العمليات في شركة كاوا بونز للتجارة العامة أن الشركة عرضت في المعرض منتجاتها من الفواكه والخضراوات المجففة والمكسرات، مشيراً إلى أن الشركة تتواجد في دبي وتصدر منتجاتها لأكثر من 25 دولة وتسعى لدخول سوق جنوب أفريقيا بعد سوقي مصر وتنزانيا.

30 هيئة وشركة ضمن الوفد في معرض جنوب أفريقيا

ضم وفد الإمارات التجاري والاستثماري أكثر من 30 هيئة وشركة، شملت شركة أدنوك للأسمدة وسوق أبوظبي المالي العالمي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركة الاتحاد لإئتمان الصادرات.

واستثمر في الشارقة ومدينة عجمان الإعلامية الحرة وجمعية رواد الأعمال ومصنع أبوظبي للسجاد وكلودي راك لخلاطات المياه والغرير للأغذية والوطنية لصناعة الكابلات والصناعات الغذائية الوطنية وبنك ستاندر تشارترد والقادة القابضة للتدريب إتش إتش جروب ومشعل الزرعوني للمحاسبة القانونية والبوادي وسام نيك ومركز إيه أر تي للتجميل وكازا بونز للتجارة العامة والمستثمر الوطني وإفرست جروب وبروفت للتجارة ونيكسز لزيوت محركات السيارات.

وأكد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، المشاركة القوية لجناح الإمارات في المعرض، مشيراً إلى أن الشركات المشاركة في الجناح، والتي زاد عددها عن 30 شركة ومصنعاً عرضت منتجاتها على زوار المعرض القادمين من 53 دولة.

كما سلط الجناح على قصص نجاح الصناعات الوطنية في الإمارات، وبلا شك فقد منحت المشاركة في المعرض للشركات فرصاً واسعة لاستكشاف الأسواق الأفريقية، خاصة سوق جنوب أفريقيا ومعرفة المنتجات المنافسة لها وأبرز الخدمات والابتكارات وأحدث التقنيات في قطاع الأغذية والمشروبات والصناعة.

ولفت إلى أن وفد الدولة ضم ممثلين لنحو 30 هيئة وشركة استثمارية تعمل في قطاعات عديدة أبرزها الاستثمار والمصارف والطاقة والعقارات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.

ونوه إلى أن وفد الدولة ضم غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب الاستثمار الأجنبي المباشر بالشارقة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وسوق أبوظبي المالي العالمي وشركة أدنوك للأسمدة ومدينة عجمان الإعلامية الحرة ومصنع أبوظبي للسجاد وشركة كلودي رأس الخيمة والغرير للأغذية والوطنية لصناعة الكابلات وغيرها.

وأشار إلى أن المشاركة في المعرض شكلت فرصة كبيرة للشركات الناشطة في قطاعات التصدير بدولة الإمارات ورجال الأعمال والمستثمرين للتواصل مع الهيئات الحكومية الرسمية في جنوب أفريقيا ونظرائهم من رجال الأعمال في جنوب أفريقيا بهدف تأسيس الأعمال التجارية في كلا البلدين.