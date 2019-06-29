«2 اكس أل» تتوسع في الإمارات بافتتاح فرعها العاشر بالعين

المصدر: دبي- البيان

تستعد «2 اكس أل» للأثاث والديكور المنزلي لافتتاح فرعها العاشر في دولة الإمارات قريباً في مدينة العين، وذلك في إطار خطط توسع قوية تعتزمها الشركة الإماراتية، جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الشركة بتجديد قاعة العرض الفاخرة 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي أبوابها ثانية في مول أب تاون مردف في دبي.

حيث قام سعود السعدي، مدير عام 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي، بافتتاح قاعة العرض، حيث استضافت القاعة حفل استقبال خاصاً للترحيب بعملائها الحصريين ورعاتها ولتستعرض مرافقها التي تضم أحدث المبتكرات في 2 اكس أل.

وأكد السعدي،: «يسرنا الإعلان عن إعادة افتتاح متجرنا الرائع في مول أب تاون مردف الذي يمتد على مساحة 11800 قدم مربع. العديد من عملائنا جعلوا من المنتجات في 2 اكس أل جزءاً من أسلوب حياتهم، وقاعة العرض الجديدة، ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لنا، سوف تلبي احتياجاتهم بمنتجات غير تقليدية وخدمة عرفوها في كل معارض 2 اكس ال».

وقال آميت ياداف، مدير التسويق، 2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي، إن: «العملاء اليوم ينظرون إلى المحتوى بشكل مختلف عما كانوا يفعلون قبل بضع سنوات. الديكورات الفخمة صممت مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة جوانب متميزة وهي الشكل، الإحساس والهدف وهو ما ترجم إلى أعلى جودة، أفضل ملاءمة وأمتع تجربة للمشترين من عملائنا».

وتمتلك الشركة حاليا 9 قاعات عرض في أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة والعين. تتضمن مجموعة منتجات 2 اكس أل أثاثاً حصرياً لغرف النوم، المعيشة والطعام فضلاً عن قطع فاخرة الصنع للديكور، ومجموعة مرحة وعملية من أدوات المطبخ.