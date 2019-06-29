دبي تستضيف منتدى للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة «تالي سوليوشنز» منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، كجزء من جهودها المستمرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات والتركيز على العوامل الحاسمة التي يمكن أن تحسن من كفاءتها.

سلّط المنتدى الضوء على سلسلة الأحداث التي تركز على الأعمال التجارية، وتم إلقاء الضوء على دور الحلول المحاسبية الإلكترونية ومدى تأثيرها في إتمام العمليات التي تتسم بالكفاءة والدقة، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة الإنتاجية داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتزامن ذلك مع استخدام العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم المزيد من البرامج المحاسبية المتكاملة لتحقيق إدارة وعمليات مالية بسيطة توفر لهم نتائج إيجابية.

وقال «فيغاس بانشال»، رئيس قسم الأعمال في «تالي سوليوشنز» الشرق الأوسط: «نحن في تالي سوليوشنز نلقي بالاهتمام دوماً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت سبل تقديم المساعدة لهم في نمو أعمالهم على رأس أولوياتنا دائمًا. وتعد الحلول التلقائية وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتبسيط العمليات، وتحسين الامتثال الضريبي، وتعزيز أداء الأعمال.

وهي تعتبر أمراً مهماً خاصة مع هيمنة الرقمنة العصرية الحالية، حيث تعمل التقنيات الحديثة على تسريع أداء الأعمال الحالية في جميع أنحاء العالم. وبالتالي تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مواكبة التغييرات للحفاظ على قدرتها التنافسية وإثبات مصداقيتها، وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي دمج الحلول الحديثة في عملياتها وخاصة في الجانب المالي لشركاتها المعنية».

وأضاف «بانشال»: «يعد حرصنا على استضافة منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة SMB Pulse بشكل مستمر جزءاً من دورنا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات في محاولتها نحو التحول إلى أفضل الحلول التقنية».