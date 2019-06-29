«لوكونفورت» علامة تجارية جديدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة «لاندمارك» عن علامتها التجارية الجديدة «لوكونفورت»، التي تهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن أحذية مريحة وأنيقة المظهر في دبي.

وقالت المجموعة إنها تمتلك 10 متاجر في دول مجلس التعاون الخليجي في مراكز التسوق الرائدة بما في ذلك دبي مول، وسيتي سنتر مردف، وبرجمان مول، وياس مول في أبوظبي، وبوادي مول في العين، على سبيل المثال لا الحصر، مع خطة لافتتاح 30 متجراً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال دينيش شاهاني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة لاندمارك – لعلامة شومارت الدولية: «تمتلك لوكونفورت روحاً إيطالية وقلباً شرق أوسطي وأقداماً ألمانية، بالإضافة إلى إطلاق العلامة التجارية لأول مرة في الشرق الأوسط نحن متحمسون للغاية لحملتنا الإعلامية الأولى التي تصف بشكل مثالي هدفنا الأساسي وهو توفير الفوائد للمستهلك.

تم تصميم معظم منتجات الراحة العالمية بشكل تقليدي لتناسب إما للمستهلكين أو لممارسة الرياضة الخارجية. وينصب تركيز لوكونفورت على إنشاء أحذية مريحة ملائمة وأنيقة للنساء والرجال في هذه المنطقة». وأضاف شاهاني: «تشمل مجموعتنا حقائب مميزة لتكمل الأناقة المطلوبة».