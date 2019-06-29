جمارك دبي تتبادل الخبرات مع فرنسا

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ورفع مستوى العلاقات المتميزة بين الجهات الدولية، استقبلت جمارك دبي ممثلة في إدارة الدعم الفني وفداً زائراً من السفارة الفرنسية في دولة الإمارات، ضم رفيق هوناس الملحق الجمركي المكلف بالمهمات القضائية لدى الشرطة، وغريغوري حنين ممثلاً لـشركة جتكسنت.

وذلك بهدف عرض تجربتهم لمنتج يساعد على الكشف الفوري عن المخدرات، والمتفجرات، والمكون من أنبوب صغير يحتوي على تركيبات كيميائية يمكنها الاحتفاظ بروائح المواد المخدرة والمتفجرة.

تأتي الزيارة تفعيلاً للخطط الاستراتيجية في قسم العلاقات الخارجية بإدارة الاتصال المؤسسي وخصوصاً بمعيار الاتصال والتواصل لغايات بناء شراكات استراتيجية جديدة.

واستقبل الوفد الزائر المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني وفريق عمله، واستهلت الزيارة بعرض للمنتج سالف الذكر، وكيفية استخدامه وتدريب الكلاب الجمركية عليه، وما قد يحققه ذلك من تسهيل وتسريع عمليات التفتيش، ويساعد في اختصار الوقت والجهد، وهذا بدوره ينعكس على أداء العمل وزيادة الإنتاجية.

وأكد المهندس عادل السويدي حرص جمارك دبي دائماً على مواكبة كل ما هو جديد ومستحدث لمواجهة مخاطر تهريب المخدرات والمتفجرات بكل أنواعها، وتشكيل حائط صد أمام محاولات التهريب المختلفة، حفاظاً على أمن وأمان المجتمع، وذلك يتم من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية المبتكرة في مجال التفتيش الجمركي.

وأشار مدير إدارة الدعم الفني إلى أنه سيتم تجربة الأنبوب وتدريب الكلاب الجمركية عليه لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر، للتعرف على مميزاته وإمكانيته في الكشف عن المخدرات، الأوراق النقدية، المنتجات المهربة، الأسلحة، المتفجرات.