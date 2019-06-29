صندوق النقد الدولي: الإمارات تستأثر بثلث نشاط «فينتك» في المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

أفاد صندوق النقد الدولي بأن دولة الإمارات تستأثر وحدها بثلث أنشطة التقنية المالية «فينتك» في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، باكستان وأفغانستان، فيما تستأثر الإمارات مع ثلاث دول أخرى، هي الأردن، لبنان ومصر بنحو 75% من أنشطة «فينتك» وعدد الشركات الناشئة المتخصصة في هذه التقنية في المنطقة ذاتها.

وأصدر الصندوق أمس ورقة عمل بعنوان ««فينتك»: التجربة حتى الآن» يستعرض فيها مستويات نمو «فينتك» في مختلف دول العالم.

وذكر الصندوق في ورقة العمل أن الإمارات كانت ضمن أولى دول العالم في اتخاذ مبادرات من شأنها دعم الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك «فينتك».

وأوضح الصندوق أن الإمارات عززت قدرات الشركات المتخصصة في «فينتك» لديها من خلال برامج دعم مؤسسي تتضمن مسرعات وحاضنات لهذه الشركات، وأضاف أن توافر رأسمال خاص في الإمارات ساهم في الأداء القوي الحالي لقطاع «فينتك» في الدولة.

وتطرق التقرير إلى تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، فذكر أن الإمارات كانت رائدة أيضاً في تَبَني هذه التقنية الحديثة، وأضاف بأن الإمارات أطلقت العام الماضي استراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021، والتي تهدف إلى إجراء كافة التعاملات الحكومية باستخدام منصة «بلوك تشين».