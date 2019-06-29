«فورين بوليسي»: شعبية الإمارات إلى ازدياد بين السائحين

المصدر: دبي- البيان

أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن شعبية الإمارات كوجهة سياحية عالمية بارزة تتزايد بصفة مستمرة بين السائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من التوتر الذي يشوب المنطقة. ونشرت المجلة تقريراً على موقعها الشبكي عن الشعبية المتنامية لكلٍ من الإمارات وسلطنة عُمان كوجهات سياحية هامة على الخارطة السياحية العالمية.

جاء التقرير تحت عنوان «الإمارات وعُمان- هل يتعين أن تجعلهما وجهتيك لقضاء عطلتك المقبلة؟»، وذكر أن الإمارات وعُمان تتمتعان منذ عدة سنوات بشعبية متنامية بين السائحين القادمين من كافة دول العالم، وأضاف أن هذه الشعبية آخذة في التزايد وعلى نحو مطرد، برغم الأحداث التي وقعت أخيراً.

وأكد التقرير أنه بالرجوع إلى وكالة «فاليو آديد ترافيل» البريطانية لخدمات حجز الرحلات السياحية، أفادت الوكالة أن طلبات حجز الرحلات السياحية لكلٍ من الإمارات وعُمان تشهد حالياً ارتفاعاً مطرداً، وأن العديد من السائحين في بريطانيا يختارون الوجهتين لقضاء عطلاتهم المقبلة.

وتطرق التقرير إلى الإمارات، فذكر أنها تبقى خياراً محبباً وذا شعبية لدى السائحين. وذكر التقرير أن مختلف المزارات السياحية في الإمارات ممتلئة تماماً بالسائحين وهو وضع من غير المُنتَظَر أن يتغير قريباً.