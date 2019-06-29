«انتريبرينور»: دبي تستشرف وتبني المستقبل

المصدر: دبي - البيان

ذكرت مجلة «انتريبرينور» الأمريكية أن دبي تمتلك رؤية مستقبلية تتطلع دوماً إلى المستقبل وتستشرفه، كما لديها إرادة لبنائه.

ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون ريادة الأعمال حول العالم أمس الجزء الخامس من سلسلة تقاريرها بعنوان: «بانوراما مركز دبي للشركات الناشئة»، والذي جاء تحت عنوان «إعداد رواد الأعمال للمستقبل».

وأكد التقرير أن دبي تنتهج فكراً خاصاً في دعم واحتضان رواد الأعمال، وهو تنشئتهم وترسيخ روح ريادة الأعمال لديهم منذ سن مبكرة للغاية.

وأوضح تقرير «انتريبرينور» أن من أبرز الخطوات الفعلية التي اتخذتها دبي في هذا الشأن تأسيس مناطق ابتكار حرة اقتصادية في الجامعات المنتشرة في دبي بريادة جامعة حمدان بن محمد الذكية، وأيضاً برنامج «إنجاز» الذي يُعَلم طلبة المدارس الثانوية كيف يصبحون رواداً للأعمال.