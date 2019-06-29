صادرات نفط الإمارات في يونيو الأعلى منذ 5 أشهر

المصدر: دبي - سيد صالح

تتجه صادرات الإمارات من النفط الخام والمكثف في يونيو الجاري إلى تحقيق أعلى رقم لها منذ 5 أشهر، وفقاً لتقرير نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

ورصد التقرير ارتفاع متوسط حجم صادرات النفط الإماراتية خلال الـ 27 يوماً الأولى في يونيو الجاري إلى 2,81 مليون برميل يومياً، بالمقارنة مع 2,65 مليون برميل يومياً في مايو الماضي، من واقع بيانات مجمعة ضمن سجل لتتبع «بلومبيرغ» لناقلات النفط.

وفي سياق موازٍ، رصدت «بلومبيرغ» أيضاً ارتفاع عدد ناقلات النفط العملاقة التي قصدت الإمارات هذا الأسبوع بغرض التزود بالوقود إلى 44 ناقلة، بالمقارنة مع 39 ناقلة نفط عملاقة خلال الأسبوع الماضي.