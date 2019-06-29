المنتدى الاقتصادي: الإمارات أدركت قيمة السعادة مبكراً

المصدر: دبي- سيد صالح

أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير صدر عنه بأن الإمارات كانت من الدول الرائدة عالمياً في إدراك قيمة سعادة المواطنين، وفي اتخاذ خطوات تهدف إلى تشجيع هذا الاتجاه، وهو ما تمثل في إنشاء وزارة للسعادة ضمن حكومة الإمارات في عام 2016، يتولى المسؤولية عنها وزير دولة للسعادة.ونشر المنتدى أمس تقريراً عن اهتمام دول ومدن العالم المختلفة بإسعاد مواطنيها، وأوضح التقرير أن الإمارات أدركت قيمة وأهمية إسعاد المواطنين مبكراً وقبل العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة.

كما تطرق التقرير إلى دبي، فذكر أنها تضع نصب عينيها هدفاً رئيسياً يتمثل في أن تصبح أسعد مدن العالم.