أول آلة بيع ذاتية للهواتف في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «اتصالات»، أمس، عن إطلاق آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية هي الأولى من نوعها في الإمارات، بالشراكة مع «أدنوك للتوزيع»، إذ تتيح الآلة الجديدة للعملاء فرصة اقتناء أحد الهواتف الذكية، وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 5 دقائق.

وقال سلطان محمد الظاهري، المدير العام لـ«اتصالات» - منطقة أبوظبي: «إن إطلاق آلة البيع الذاتية للهواتف الذكية في الإمارات يؤكد مجدداً التزام اتصالات باعتماد أحدث تقنيات البيع بالتجزئة، لتوفير تجارب تسوق رقمية مبتكرة وغير مسبوقة للعملاء».

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