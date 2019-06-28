إنجاز شراكة بين «أدنوك» و«كي كي آر» و«بلاك روك»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس إنجاز اتفاقية شراكة استراتيجية للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع شركتي «بلاك روك» و«كي كي آر».

وكان تم الإعلان عن الاتفاقية في فبراير عندما وقعت «بلاك روك» و«كي كي آر» اتفاقية مبدئية مع أدنوك لاستثمار 14.7 مليار درهم «4 مليارات دولار» في أصول أنابيب نقل وتوزيع النفط. وعقب الإعلان عن الاتفاقية وافق صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي على استثمار 1.1 مليار درهم «300 مليون دولار» في هذه الأصول.

ومن المقرر استكمال الاتفاقية مع الصندوق في الربع المقبل من 2019، حيث يخضع ذلك لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

وتم بنجاح تمويل استثمار «بلاك روك» و«كي كي آر» من قبل الصناديق العالمية التي تديرها الشركتان، ومجموعة من البنوك الدولية، حيث فاقت التغطية المبلغ المطلوب خلال عملية ترتيب التمويل.

هيكل مبتكر

ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري المبتكر المرة الأولى التي توظف فيها مؤسسات استثمارية عالمية ومحلية رائدة رؤوس أموال على المدى البعيد في أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة نفط وطنية في الإمارات.

حصص

وبموجب الاتفاقية ستحصل «بلاك روك» و«كي كي آر» مجتمعتين على نسبة 40% في «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، بينما يحصل الصندوق على حصة 3%، فيما تحتفظ أدنوك «الرئيسية» بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 57%.

وستقوم «أدنوك لأنابيب النفط» باستئجار حصة أدنوك في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً. وتحصل «أدنوك لأنابيب النفط» على تعرفة تدفعها أدنوك مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات، وتحتفظ أدنوك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

ثقة

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية والاستثمار في أدنوك: يعد الإنجاز الناجح لهذه الاتفاقية الاستراتيجية الرائدة والتمويل الذي فاق تغطية المبلغ المطلوب دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار والتمويل العالمي في دولة الإمارات وأدنوك كوجهة جاذبة للاستثمار. كما تسلط الاتفاقية الضوء على جودة أصول أنابيب نقل وتوزيع النفط التابعة لأدنوك ونهجنا المبتكر في هيكلة فرص الاستثمار بما يسهم في خلق القيمة لشركائنا والمستثمرين«.

وبحسب الاتفاقية ستقوم شركة»أدنوك لأنابيب النفط«باستئجار 18 خطاً لأنابيب النفط بطول إجمالي يزيد على 750 كيلومتراً وبسعة إجمالية تبلغ حوالي 13 مليون برميل يومياً.

وتمثل هذه الأصول بنية تحتية رئيسية للنقل والتوزيع لمنظومة الطاقة في أبوظبي، حيث تتيح نقل معظم إنتاج النفط الخام من أصول الحقول البرية والبحرية في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التسليم الرئيسية في الإمارة لتحويله إلى منتجات أخرى عالية القيمة أو تصديره إلى أسواق الطاقة العالمية.

التزامات طويلة

ويرتكز خط الأنابيب على التزامات طويلة الأمد بضخ حد أدنى من النفط والمكثفات، مدعوماً بإنتاج مستقر من النفط الخام من أدنوك البرية وأدنوك البحرية اللتين لديهما شراكات مع شركات نفط دولية ويبلغ متوسط المدة المتبقية من امتيازات شركتي أدنوك البرية والبحرية أكثر من 35 عاماً.

وعلى مدى العامين الماضيين، عملت أدنوك على توسيع نموذج شراكاتها الاستراتيجية وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف مجالات وجوانب أعمالها في قطاع النفط والغاز، مع تعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال.