«العربي المتحد» يفوز بجائزة جينيسيس لـ«تجربة العملاء المبتكرة»

المصدر: دبي - البيان

فاز البنك العربي المتحد بجائزة تجربة العملاء المبتكرة ــ كأفضل خدمة تعدد القنوات في معرض جينيسيس جي ــ ساميت الشرق الأوسط 2019 في دبي، وذلك تكريماً لجهود البنك في توفير قنوات متنوعة ومبتكرة لإثراء تجربة متعامليه كالتواصل الإلكتروني (الدردشة) عبر الموقع أو عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية.

تسلم الجائزة رافي باتيا، مدير الخدمات المصرفية الرقمية في البنك العربي المتحد خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش قمة جينيسيس الشرق الأوسط 2019، التي عقدت في دبي أخيراً. وأشار أحمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد إلى أن الفوز بهذه الجائزة يؤكد الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك العربي المتحد لخدمة متعامليه، في وقت تشهد فيه الخدمات المصرفية ثورة في اعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة.