4.4 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.4 مليارات درهم. وتم تسجيل 887 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 105 مبايعات للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و782 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى.

وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 195 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 102 مبايعة بقيمة 117.1 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.5 مليار درهم منها 110 رهونات أراضٍ بقيمة 2.1 مليار درهم و 221 رهن فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 697 مليون درهم، ورهن بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 176 مليون درهم.