«نيويورك تايمز»: سوق دبي العقاري ناضج ويشهد حركة متزايدة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ذكر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس، أن الأشهر الستة الماضية، شهدت «حركة متزايدة» و«أكثر من ذلك بكثير من الاستفسارات الجدية»، في ما يتعلق بسوق العقارات بدبي.

واستشهدت الصحيفة بما قالته «سالي آن جاي» المدير المشارك في لوكس هابيت، شركة الاستشارات العقارية، من أن السوق يجنح نحو الاستقرار والنضج، مضيفة: «أن المرء يمكنه أن يجني بنجاح مكاسب على مدى ست سنوات، ولكن لا يمكنه مضاعفة أمواله في ستة أشهر».

وبدوره، قال تيم كيلي نائب الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب في أتلانتس النخلة، ورويال أتلانتس: نظراً لكون دبي «المدينة البوابة» إلى الشرق الأوسط «فثمة اهتمام واسع النطاق بسوق المشتري»، مؤكداً أن دبي لديها «أعلى نسبة رافعات في العالم اليوم، حيث تمضي قدماً في النمو والتطور بلا هوادة».

وعلى صعيد مماثل، قالت أنجانا ماهنا كبيرة الاستشاريين العقاريين العالميين في شركة إنترناشونال ريالتي، التابعة لمجموعة جلف سوثبي: إن المشاريع التطويرية الجديدة في دبي، والمعروض منها، وفيرة للغاية، والأسعار منخفضة بالفعل. مشددة على القول إن «هذا التصحيح كان مطلوباً، لجعل السوق بأسعار معقولة».