«دبي لصناعات الطيران» تعيد شراء أسهمها من «إعمار»

المصدر: دبي - البيان

أعادت «دبي لصناعات الطيران» شراء أسهمها المشتركة المملوكة لشركة «إعمار العقارية» والبالغة 4%. وبذلك أصبحت «دبي لصناعات الطيران» مملوكة بنسبة 100٪، بشكل مباشر وغير مباشر، من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي. وقال بيان للشركة أمس إنه من غير المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أي تأثير على نسب كفاية رأس المال لدى الشركة.

وقال خليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «كانت إعمار ضمن المجموعة الأولية من المستثمرين إلى جانب مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي لصناعات الطيران في عام 2006. وإننا نقدر الدعم الكبير الذي قدموه خلال السنوات الماضية لتعزيز نمو شركة دبي لصناعات الطيران لتصل إلى المكانة الرائدة التي تحظى بها اليوم».

وعلّق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، قائلاً: «شهد الوضع المالي لشركة دبي لصناعات الطيران ارتفاعاً متواصلاً على مرّ السنوات الماضية، ويسعدنا أن نتمكن من إنجاز هذه الصفقة في الربع الثاني دون أي تأثير على نسب كفاية رأس المال والسيولة لدينا».

ومن جهة أخرى أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس عن توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل غير مضمونة جديدة «الصفقة» مع بنك أبوظبي الأول وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بصفتهما الجهة الرئيسية المكلفة بالترتيب للصفقة والجهة المكلفة بإدارة دفاتر الإصدار.

وبعد تخطي حجم الاكتتابات المبلغ المستهدف، تم إغلاق الصفقة بمبلغ 440 مليون دولار أمريكي عبر ما مجموعه 12 جهة مقرضة. وسوف تدعم الصفقة احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «نحن سعداء بتوقيع هذه الصفقة مع بنك أبوظبي الأول وبنك HSBC. إن هذه الصفقة تؤكد قوة السيولة المتاحة في السوق والثقة في استراتيجية وسمعة دبي لصناعات الطيران.

لقد نجحت دبي لصناعات الطيران العام الماضي في جمع 2.8 مليار دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية المتجددة طويلة الأجل غير المضمونة. وهذه التسهيلات تدعم نمو أعمالنا وتعزز بشكل كبير من حجم السيولة لدينا وتسهل تحولنا بشكل أساسي إلى مصدر للديون غير المضمونة، فنسبة ديوننا غير المضمونة إلى إجمالي الدين تقترب من 60٪».

وعلق آندي كيرنز، رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي الأول، قائلاً: «يسرنا في بنك أبوظبي الأول أن تتاح لنا الفرصة لنشارك في ترتيب وإدارة هذه الصفقة الناجحة التي كانت تستهدف بشكل خاص المجتمع المصرفي الآسيوي. ونتطلع إلى دعم دبي لصناعات الطيران في خطط نموها المستقبلية».

من جانبه، قال حسين التاجر، رئيس قسم الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC: «لقد تجاوز حجم الاكتتابات في هذه الصفقة المبلغ المستهدف بشكل كبير وهذا يعكس قوة الأداء التشغيلي لشركة دبي لصناعات الطيران وطموحاتها الاستراتيجية. ويسرنا كثيراً أن نشارك في دعم نمو واحدة من الشركات العالمية الرائدة في دبي».