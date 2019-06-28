24 فلساً تراجعاً في أسعار البنزين و21 للديزل

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ستعود أسعار البنزين والديزل إلى الانخفاض بنحو 24 فلساً و21 فلساً على التوالي، خلال شهر يوليو المقبل، بعد ارتفاع متواصل للأسعار على مدار أربعة أشهر (مارس - يونيو 2019).

ويرجع السبب الرئيس وراء هذا التراجع، إلى تراجع أسعار النفط عالمياً خلال الشهر الجاري، بسبب الضغط الكبير الذي يسببه الفائض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية على سوق النفط العالمي، وظهر جلياً في تراجع الأسعار إلى ما دون 65 دولاراً خلال يونيو الجاري.

وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة، أمس، تسعيرة الوقود لشهر يوليو المقبل، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، والتي يبدأ العمل بها في محطات توزيع الوقود بالدولة يوم الاثنين المقبل، حيث انخفض سعر لتر البنزين 98 (ممتاز) إلى 2.30 درهم لشهر يوليو، مقابل 2.53 درهم لشهر يونيو الجاري، بانخفاض قدره 23 فلساً، وبنسبة سالب 9 %.

كما انخفض سعر لتر البنزين 95 خصوصي إلى 2.18 درهم، مقابل 2.42 درهم لشهر يونيو الجاري، بانخفاض قدره 24 فلساً بنسبة سالب 10 %، كما انخفض سعر لتر الديزل إلى 2.35 درهم، مقابل 2.56 درهم، بانخفاض قدره 21 فلساً، وبنسبة سالب 8.2 %. ويمثل انخفاض الأسعار في شهر يوليو نسبة 40 % من الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين، و75 % لأسعار الديزل خلال الأشهر الأربعة الماضية مجتمعة.

والتي ارتفعت فيها الأسعار (مارس وأبريل ومايو ويونيو 2019)، حيث سجلت أسعار الوقود ارتفاعاً خلال الأشهر الأربعة بشكل متواصل، ووصل فارق الزيادة في سعر لتر البنزين ممتاز 58 فلساً، وخصوصي 58 فلساً، والديزل 28 فلساً، مقارنة بتسعيرة شهر فبراير الماضي، والتي كانت أقل تسعيرة للوقود على مدار 17 شهراً.

أسعار الوقود في يوليو

وقود الديزل 2.35

سوبر (98) 2.30

خصوصي (95) 2.18