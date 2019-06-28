موانئ أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للبحارة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت موانئ أبوظبي باليوم العالمي للبحارة، وذلك بتنظيم مجموعة من الفعاليات من بينها الاحتفاء بعدد من البحارة الذين وصلوا إلى موانئ أبوظبي وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة بالنسبة لموانئ أبوظبي التي تستقبل يومياً أكثر من 1500 بحار في مجموعة الموانئ والمرافئ التابعة للشركة بالإمارات. وقامت الشركة ببناء عدد من المرافق المخصصة لراحة ورفاهية البحارة، من بينها نادي البحارة في كل من ميناء خليفة وميناء زايد.

وأولت موانئ أبوظبي أهمية خاصة للاحتفاء بالعاملات في القطاع البحري انطلاقاً من حرصها على تمكين المرأة في القطاع البحري، الذي يعد من الروافد المهمة لتنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، فقد عملت الشركة منذ تأسيسها على تعزيز إسهام المرأة.