مواطنتان لإدارة عمليات الإمارات للشحن الجوي في الكويت وعُمان

المصدر: دبي- البيان

عينت «الإمارات للشحن الجوي» المواطنتين الإماراتيتين اليازية سعيد وفاطمة أهلي لإدارة عملياتها للشحن في الكويت وسلطنة عُمان، وذلك بعد أن أكملتا برنامج التدريب الإداري للعمليات التجارية. ويأتي التعيين في إطار التزام مجموعة الإمارات بتوظيف وتطوير المهارات الوظيفية للمواطنين.

وصممت «الإمارات للشحن الجوي» برنامجها الإداري لتزويد المواطنين الإماراتيين بالقدرات والمعرفة وإعدادهم لتسلم وظائف في الشحن الجوي. ويشمل ذلك تدريبهم لاكتساب مهارات في مجال عمليات الشحن والمبيعات وغيرها. ويبدأ البرنامج، ومدته 18 شهراً، في دبي ومن ثم يتم تعيين المتدربين لتولي إدارة شحن بالنيابة لمدة عام ليتسلموا بعدها منصب مدير شحن في المحطات الخارجية.

تايوان

وكانت اليازية سعيد، مديرة الشحن في سلطنة عُمان، بدأت مسيرتها مع الإمارات للشحن الجوي عام 2016 بعد تخرجها مباشرة في إدارة الأعمال الدولية وحصولها على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال. وأكملت أليازية دورة التدريب الإداري لمدة 18 شهراً ومن ثم انتقلت إلى تايوان لاستكمال التدريب أثناء العمل. وتولت بعدئذ منصب مدير عمليات الشحن التجارية في أوروبا لفترة قصيرة.

دورة

وقالت اليازية سعيد: اكتسبت خلال البرنامج معلومات أساسية حول تقنيات الإدارة العامة ومعلومات تفصيلية حول أعمال الشحن، ما ساعدني على أداء عملي اليومي الجديد في سلطنة عُمان على الوجه الأكمل«. وتحمل فاطمة أهلي شهادة بكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد من كليات التقنية العليا.

وتم اختيارها للانخراط في البرنامج التدريبي عقب انضمامها للإمارات للشحن الجوي في نوفمبر عام 2016، وانتقلت بعدئذ إلى سنغافورة لاستكمال تدريبها في الخارج. وقبل أن تتولى منصبها الجديد في الكويت، شغلت فاطمة منصب مدير تجاري لعمليات الشحن في طيران الإمارات لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا.

وعن جودة التدريب الذي تلقته، قالت فاطمة:»لقد أعجبت فعلاً بالمحتوى الذي قدم خلال الدورة، وأنصح به جميع الأشخاص الذين يرغبون الانخراط في مهنة بالمجال التجاري في شركة مثل الإمارات للشحن الجوي».

ثقة

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن الجوي:»لا يزال برنامجنا للتدريب الإداري لعمليات الشحن التجارية يستقطب المواطنين الإماراتيين الذين يتمتعون بمهارات متميزة. وقد تخرج من البرنامج منذ إطلاقه عام 2014 أكثر من 10 مواطنين يتولون اليوم مناصب عليا.

ويعمل البرنامج على إعداد المتدربين لتولي مسؤوليات مستقبلاً في صناعة الشحن. نحن نفتخر بأن نرى مواطنات إماراتيات يبرعن في صناعة لوجستيات الشحن اللوجستي، وواثقون من أن اليازية وفاطمة سوف تكونان إضافة متميزة لفريق عملنا.

وتعد الإمارات للشحن الجوي، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية للشحن في العالم حيث تقدم خدماتها في 155 وجهة عبر قارات العالم الست. ونقلت خلال السنة المالية 2018-2019 نحو 2.7 مليون طن من الشحنات.