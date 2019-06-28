«السويدي إلكتريك» تستحوذ على مشروعات طاقة متجددة في اليونان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «السويدي إلكتريك» توقيع عقد شراء مع شركة «آر إف انيرجي» التابعة لشركة «إف جي يوروب» للاستحواذ على حصة 100% من رأسمال 4 شركات في اليونان، ثلاث منها تمتلك مشروعات طاقة رياح وأخرى تمتلك مشروعاً لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وذلك بقيمة إجمالية بلغت 55 مليون يورو. ومن المقرر تمويل 75% من إجمالي قيمة الصفقة من خلال تسهيلات ائتمانية بنظام فصل الموارد من البنك الأهلي اليوناني مع تمويل نسبة 25% المتبقية من خلال حقوق الملكية.

قدرة

وتبلغ القدرة الإجمالية للأربع شركات 63.6 ميغا وات، وهي موزعة بين ثلاثة مشروعات طاقة رياح ومشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية، علمًا بأن القدرة الإجمالية لمحفظة المشروعات تكفي لتوفير احتياجات الطاقة لحوالي 34 ألف منزل، وتساهم في خفض انبعاثات تعادل 102 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «السويدي إلكتريك»: صفقة الاستحواذ تمثل علامة هامة في مسيرة الشركة، حيث ستعزز من قدرة الشركة على التوسع بقطاع الطاقة المتجددة وترسيخ مكانتها بأسواق أوروبا، بالإضافة إلى تنويع محفظة المشروعات لتشمل محطات توليد الطاقة الكهرومائية.

فضلاً عن مردودها على تحويل شركة «السويدي إلكتريك» إلى واحدة من أكبر موردي الطاقة المتجددة في اليونان، كما تعد تلك المحفظة ثاني المشروعات المستقلة لإنتاج الطاقة تحت مظلة الشركة بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.