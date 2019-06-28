محمد الشعالي رئيساً تنفيذياً لشركة الخليج لصناعة القوارب

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت)، إحدى أكبر شركات بناء اليخوت الفاخرة والقوارب الترفيهية، تنحي غريغوري ياكل عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

وعقب هذا القرار، أعلن مجلس الإدارة، تولي محمد حسين الشعالي، منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارتها.

وجاءت هذه التغييرات وغيرها، في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبعها جلف كرافت للتطوير من منتجاتها وخدماتها، وتنمية مكانتها في الأسواق العالمية.

وأوضحت شركة جلف كرافت، أنه سيتم الإعلان عن العديد من القرارات الاستراتيجية الأخرى خلال الأشهر القادمة. عبّر مجلس إدارة جلف كرافت، عن تقديره وشكره للجهد الذي بذله غريغوري ياكل، وتمنى له مزيداً من النجاح والإبداع في مساعيه المستقبلية.