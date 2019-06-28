«سي سي سي» تفتتح أول فروعها بالدولة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت علامة سي سي سي التجارية الأوروبية، والتي ينتشر 1500 فرع لها في أوروبا، أول فروعها بالإمارات في أبوظبي، بالمركز التجاري العالمي.

شهد الافتتاح روبرت روستيك السفير البولندي بدولة الإمارات، ونليش فيد رئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل.

ويمتد المحل على مساحة تبلغ 8583 قدماً مربعة، ليقدم للزبائن مختلف المنتجات لكل المناسبات من الأحذية الرياضية والجلدية والحقائب وغيرها.

وعلامة سي سي سي التجارية، تتعامل مع 30 علامة تجارية عالمية أخرى، مثل أديداس وسكيتشرز وفانس وريبوك وآسكس وجيني فيري ولانيتي لاسوكي وباسانو وآكشن بوي وكي سويس و بارستوجي وآنت، وغيرها من العلامات الأخرى.

والعديد من هذه العلامات تنتمي لذات العلامة «سي سي سي»، وتظهر بالسوق الإماراتي للمرة الأولى. وتؤكد سي سي سي، التزامها بتقديم منتجاتها «مهما بلغت صيحات الموضة من تسارع»، بأسعار معقولة، لتضمن للزبائن حصولهم على خيارات عديدة من المنتجات بمختلف أشكالها وألوانها وصيحاتها.