«الاتحاد لائتمان الصادرات» توقّع مذكرة تفاهم مع جنوب أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية مذكرة تفاهم مع مؤسسة تأمين ائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات في جنوب أفريقيا، تهدف إلى استكشاف الفرص وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وقع المذكرة ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات و كوتوين كوتوين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين ائتمان الصادرات في جنوب أفريقيا خلال منتدى الأعمال الإماراتي - جنوب أفريقيا الذي نظمته وزارة الاقتصاد على هامش مشاركتها في معرض أسبوع أفريقيا التجاري في مدينة جوهانسبرج بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتركز الشراكة بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومؤسسة تأمين ائتمان الصادرات في جنوب أفريقيا على تعزيز التجارة والاستثمارات ودعم العلاقات التجارية بين الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات في مجال التجارة عبر الحدود.

كما ستستكشف الاتفاقية فرص التأمين، والتأمين المشترك للتصدير، وتبادل المعلومات التجارية والائتمانية عن المشترين، وتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة مع التركيز على صناعة الحلال من خلال الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال ماسيمو فالسيوني: هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات بين الإمارات وجنوب أفريقيا. بالتأكيد سيساهم التحالف في تسخير الفرص الهائلة للشركات المحلية في الإمارات. كما أن هذا التحالف سيخلق قاعدة مشتركة لكلا البلدين لاستكشاف الفرص وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.