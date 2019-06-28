«قصر الإمارات» يطلق عروضاً خاصة للزوار من السعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن فندق قصر الإمارات عن إطلاق عروض خاصة للزوار من السعودية خلال إجازات الصيف لهذا العام، ليمنحهم فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية تفوق الخيال في ظل أجواء الضيافة الفاخرة.

وقال محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة: «يمكن للضيوف الاستفادة من العرض الصيفي الخاص وبخصم يصل إلى 25% على حجوزات الإقامة، كما سيستمتع الضيوف، إضافة إلى التخفيضات على أسعار الغرف، ببوفيه إفطار يومي فاخر لضيفين كحدٍّ أقصى لكل غرفة».

وأضاف: «تسري هذه العروض الخاصة حتى 30 سبتمبر 2019.

كما يوفر قصر الإمارات العديد من المفاجآت للأطفال برفقة ذويهم خلال العطلات من خلال قصر الأطفال المليء بالمتعة والإثارة لهم لتوفير عطلة مثالية للآباء والأمهات لأن قصر الإمارات هو المكان المثالي للأطفال».