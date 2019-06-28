«بيوس» تنال جائزة من «سيسكو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة بيوس الشرق الأوسط، المزود للبنية السحابية المُدارة في الإمارات، حصولها على لقب «أفضل شريك للخدمات السحابية والمدارة في منطقة شرق الخليج» من سيسكو، وذلك خلال قمة الشركاء التجاريين 2019 التي عقدتها الشركة في دبي.

وصممت الجائزة لتكريم الشركات التي تطبّق أفضل الممارسات في فئتها، وتمثل نموذجاً لبقية الأطراف العاملة في القطاع. وتتضمن المجالات التي تخضع للتقييم كلاً من ممارسات وعمليات الابتكار، والنجاحات القائمة على نهج هيكلي، والتركيز على مخرجات الأعمال الاستراتيجية التي تؤدي إلى نجاح العملاء.

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو: شركة بيوس الشرق الأوسط تعد من أبرز شركاء سيسكو للبنية السحابية في الإمارات، وهي تواصل تحقيق الأداء المتفوق.