«ماي دبي» الأولى عالمياً في الاعتماد على الطاقة الشمسية بعملياتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ماي دبي» أنها ستقوم بتحويل جميع عملياتها التشغيلية بالاعتماد على الطاقة الشمسية وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وقام بهذا الإعلان ألكساندر فان ت. رت، الرئيس التنفيذي لـ «ماي دبي»، وذلك خلال كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة وتكريم عملاء الشركة ومزوديها الرئيسيين، والذي عقد في منتجع فور سيزنز، شاطئ جميرا.

وأضاف ألكساندر فان ت. رت، أن عمليات شركة «ماي دبي» الإجمالية تتضمن معالجة المياه، وصناعة العبوات، والتعبئة، والتغليف، والتخزين، والتوزيع. وسيكون المقر الرئيس للشركة مداراً بالكامل بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وتعمل الشركة حالياً بنسبة 75% بالاعتماد على الطاقة الشمسية، إلا أنه مع نهاية العام الجاري ستصبح أول شركة لتعبئة المياه في العالم تدير عملياتها بالاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر وحيد للطاقة.

حضور

حضر الفعالية سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، بالإضافة إلى حشد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة. وشهدت الفعالية تكريم جميع الشركاء الرئيسيين الذين أسهموا في النجاح الباهر لعلامتها التجارية مقارنةً مع شركات مياه الشرب على مستوى الإمارات والمنطقة على حدٍ سواء.

نجاح كبير

وقال ألكساندر فان ت. رت: يسرنا أن نسلط الضوء على الدور المهم والرئيس الذي أسهم به شركاؤنا لنصل إلى النجاح الكبير الذي حققته الشركة بعد خمس سنوات من إطلاقها.

وخلال الفعالية قام سعيد الطاير وألكساندر فان ت. رت بتكريم الشركاء، بما في ذلك الجهات الحكومية المحلية والشركات الخاصة، وذلك نظراً لدورها الرئيس في مساعدة شركة «ماي دبي» على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ما مكنها من احتلال مكانة رائدة على مستوى العلامات التجارية المنافسة خلال وقت قياسي.