مشاريع راشد المخاوي توسّع محفظتها بإنشاء مختبرات مالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مشاريع راشد المخاوي، العاملة في مجال حلول تكنولوجيا غرفة التداول التجاري في دول التعاون، البدء في إنشاء مختبرات مالية جاهزة للاستخدام في قطاع التعليم، والموجَّهة على وجه التحديد إلى الجامعات والكليات التي تدرِّس مناهج المال والأعمال لطلابها. وتقدِّم مختبرات التداول المالي هذه محاكاة واقعية للتداول المالي للطلاب الذين يتطلعون إلى إحداث فارق في عالم التداول المالي، مع مراعاة الجانب الأخلاقي في تعليمهم.

نمو

وقال هانز فان لون، مدير المبيعات في شركة مشاريع راشد المخاوي: «عندما أنجزنا أول مختبر للتداول المالي في المنطقة، كنا ندرك مقدار النمو في قطاع التعليم، لأن المزيد من الجامعات والكليات التجاريَّة كانت تسعى إلى تمكين طلابها الذين يدرسون الاختصاصات المالية بالأدوات المناسبة والشعور ببيئة العالم الحقيقي، لإعدادهم على الوجه الأمثل لمستقبلهم العملي».

وأضاف قائلاً: «نعمل على إدارة ودعم أكثر من 25 من أكبر قاعات التداول في المنطقة، وتمكننا شراكاتنا مع أبرز مصنعي المعدات الأصلية التكنولوجية في هذا المجال من تقديم أفضل الحلول الضرورية لأهم التجار والوسطاء».

جامعة

وقال أرجون بدران مدير أول تطوير الأعمال والاستراتيجية في شركة مشاريع راشد المخاوي: «أنشأنا مختبرات بلومبرج للتداول المالي لفرعي جامعة زايد في أبوظبي ودبي، وهي تشتمل على مكاتب صالة تداول مريحة، وشاشة عرض UHD مدمجة كبيرة مع موصلات صوتية بصرية ذات صلة لعرض محتوى الدورة التدريبية أو العروض التقديمية، وشاشة أسهم LED كبيرة الحجم لعرض آخر معلومات السوق وحركات الأسهم والمؤشرات بشكل عام، وكذلك جميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة ذات الصلة لاستخدام الطلاب».

وأضاف: «هذا المشروع ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لأن جامعة زايد هي واحدة من أفضل جامعات الإمارات، ومختبر بلومبرج المالي هذا هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وبصفتنا شركة محلية في الإمارات، فإننا نفخر بالتفاعل مع الجهات المحلية الساعية إلى تطوير عملياتها».