تكريم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام السابق لغرفة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس في مبنى الغرفة حفلاً لتكريم خليفة الكعبي رئيس مجلس الإدارة للدورة الثالثة عشرة، وأعضاء مجلس الإدارة، وخالد الجاسم المدير العام السابق للغرفة، بحضور سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

وأثنى خليفة الكعبي في كلمة له خلال الحفل على جهود أعضاء مجلس الإدارة خلال الدورة الثالثة عشرة، وما قدموه من جهد كبير خلال فترة عضويتهم في اللجان المختلفة.

مؤكداً أن غرفة الفجيرة اهتمت اهتماماً كبيراً بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الغرفة لخدمة مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة، الذي يشكل عصب التنمية الاقتصادية، لما تضطلع به الغرفة من أدوار رئيسة تسهم إسهاماً فعّالاً في دعم وتطوير القطاع الخاص وتعزيز تنميته وتشجيعه لتنويع موارده، لبناء اقتصاد مستدام يستند إلى العلم والمعرفة والابتكار.

جهود دؤوبة

وأعرب الكعبي عن فخر واعتزاز غرفة الفجيرة بالجهود الدؤوبة لأعضاء المجلس، ورسالتهم الفاعلة خلال فترة عضويتهم، التي أثمرت عن تعزيز جهود الغرفة وتفعيل دورها الواعي بمسؤولياتها تجاه منتسبيها وأعضائها من مؤسسات وشركات القطاع الخاص. من خلال ما قامت به اللجان المتخصصة من توطيد فرص التواصل والاتصال .

فيما بين مجتمع الأعمال وطرح كل ما شكَّل تحدياً لمختلف القطاعات وأنشطتها على منصات الحوار والنقاش، واقتراح الحلول المناسبة له وتقديم الاقتراحات إلى الجهات المعنية والمختصة من أجل تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه نشاط القطاع الخاص وكذلك إعداد الدراسات والأبحاث التنموية والتطويرية ودراسة الأفكار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على ارتياد مجتمع الأعمال.

مواصلة الانجازات

واختتم الكعبي كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولخالد الجاسم المدير العام السابق، لما قدموه من دعم للأعمال في إمارة الفجيرة، وقال إن تنظيم الحفل يأتي تقديراً وتكريماً لجهودهم خلال فترة عملهم في الغرفة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيمضي قدماً في مجال عمله لمواصلة إنجازات الغرفة، وتكملة مسيرة العطاء الوافي لدعم قطاعات الأعمال وأنشطتها المختلفة وبما يسهم في تمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة الفجيرة.