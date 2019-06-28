«ساكسو بنك» يبرم شراكة مع «ماركت تريدر» للارتقاء بمعارف المستثمرين

المصدر: دبي- البيان

أبرم «ساكسو بنك»، البنك المتخصص في التداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، شراكة مع أكاديمية ماركت تريدر بهدف إطلاق سلسلة من المواد التعليمية في مجالات أسواق المال والخدمات المصرفية في مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من الإمارات.

وقال ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي لـ«ساكسو بنك» في الشرق الأوسط : يندرج تعاوننا مع واحدة من أشهر المؤسسات التعليمية في إطار مبادرة أوسع للشراكة مع المؤسسات ذات الصلة حول العالم بهدف مساعدة المستثمرين والأفراد والمتخصصين بالشؤون المالية على اكتساب معرفة ورؤية أكثر تعمّقاً في الأسواق المالية وتعزيز استراتيجياتهم التجارية وإدارة المخاطر والاستثمار.

وتتفاوض ماركت تريدر مع جامعات خليجية لاستضافة دوراتها التدريبية مع التركيز على الإمارات كمنصة لانطلاق البرنامج.