«ضيف الاتحاد» و«الهلال» يطلقان بطاقة ائتمان مشتركة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق برنامج ضيف الاتحاد، وهو برنامج الولاء الخاص بالاتحاد للطيران، ومصرف الهلال، بطاقة ائتمان فيزا مشتركة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة.

ويقدّم البرنامج مجموعة جذابة من المزايا تتضمن العضوية الفضية أو الذهبية لبرنامج ضيف الاتحاد عند أول استخدام للبطاقة.

وتتوفر بطاقات الائتمان المشتركة بفئات ثلاث، هي البلاتينية، سغنتشر واينفنيت، وتقدّم مجموعة واسعة من المزايا منها 60,000 ميل من أميال برنامج ضيف الاتحاد كبادرة ترحيبية، يمكن أن تستبدل بها تذكرة رحلة ذهاب وعودة إلى أي وجهة على شبكة وجهات الاتحاد، مثل بانكوك أو القاهرة أو فرانكفورت أو السيشل. وسيسترجع أعضاء البرنامج 15% من الأميال عند حجز رحلة باستخدام الأميال.

كما يحصلون على 40,000 ميل عند تجديد البطاقة سنوياً لضمان مكافأة العملاء باستمرار.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تقدّم شراكتنا مع مصرف الهلال وفيزا إلى أعضاء برنامجنا فرصة اكتساب أميال ضيف الاتحاد على عمليات الشراء اليومية منذ الاستخدام الأول للبطاقة الجديدة، حيث سيتمكن مستخدمو البطاقة من الاختيار من مزايا سفر وعروض ومكافآت حصرية تتلاءم مع أسلوب حياتهم».

خطوة مهمة

وقال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «تقدم بطاقة الائتمان المشتركة المتميزة بفئاتها الثلاث عرضاً مميزاً للمتعاملين، وتشكل خطوة مهمة للمصرف والاتحاد للطيران، والأهم من ذلك لمستخدمي البطاقة. ويمثل توقيع الاتفاقية مع الاتحاد للطيران مرحلة جديدة من النمو في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لدى مصرف الهلال.

وبموجب البرنامج، سيحصل حاملو البطاقة المشتركة على 8.25 أميال لكل 10 دراهم يتم إنفاقها على المشتريات خارج الدولة أو عبر Etihad.com، و5.75 أميال لكل 10 دراهم يتم إنفاقها على المشتريات المحلية، إضافة إلى ما يقارب 10,000 ميل كل فصل عند تحقيق نسبة معينة من المشتريات.

عروض

تتضمن المكافآت كذلك عروضاً خاصة وخصومات متعددة في فنادق مميزة في مختلف أنحاء العالم، منها فنادق جميرا وفيرمونت، وعلى الحجوزات التي تتم عبر موقعي agoda.com وbooking.com، إضافة إلى خصومات في المطاعم والمتاجر ومكاتب تأجير السيارات.