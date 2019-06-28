دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي تختتم جولة في المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جولتها الترويجية السنوية في المملكة المتحدة، والتي تضمنت برنامجاً من الفعاليات الناجحة.

واستقطبت الجولة، التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع «الاتحاد للطيران» و«إكسبيرينس هب» جزيرة ياس، 178 من وكلاء السفر والسياحة ومنظمي برامج العطلات والجولات ومديري المنتجعات في المملكة المتحدة وأيرلندا، الذين التقوا ممثلي 17 من الشركاء والفنادق والمنتجعات ومعالم الجذب السياحي في أبوظبي، وتعرفوا على خريطة التجارب السياحية والترفيهية والثقافية الفريدة في الإمارة، والتي تجعلها وجهة استثنائية.

وتعد المملكة المتحدة أكبر الأسواق السياحية الأوروبية والثانية عالمياً لإمارة أبوظبي، التي استقبلت منشآتها الفندقية ما يزيد عن 277 ألف نزيل بريطاني خلال العام 2018 بنسبة نمو 6% مقارنة بالعام 2017.