خطر محتمل جديد في «بوينغ 737 ماكس»

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها اكتشفت خطراً محتملاً جديداً، يتعين على شركة بوينغ أن تعالجه في طائرتها 737 ماكس، قبل أن تعود للتحليق مجدداً.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لرويترز، إن الخطر المحتمل تم اكتشافه خلال تجربة محاكاة أجريت الأسبوع الماضي.

وأضافت أن من غير المتوقع، نتيجة لهذا، أن تقوم بوينغ برحلة تجريبية لهذا الطراز قبل ٨ يوليو على الأقل.ومن جهته، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم النقل الجوي في مختلف دول العالم إلى مواصلة العمل على توحيد المتطلبات التقنية والجداول الزمنية لإعادة إدخال طائرة «بوينغ 737 ماكس» إلى الخدمة بأقرب وقت ممكن بعد استيفائها شروط السلامة. جاء هذا الإعلان في ختام قمة «بوينغ737 ماكس» التي نظمها الاتحاد.





