ارتفاع مؤشّر مديري المشتريات في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الكلي في دولة الإمارات إلى 55.1 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 0.4% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2018، الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد الوطني.

وعلى المستوى السنوي بقي المؤشر مستقراً تقريباً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع ذاته من العام 2018.

ويعتمد مؤشر مديري المشتريات الذي يصدر عن مؤسسة «أي. أش. أس.ماركت»على مسح آراء المديرين، ويعد بشكل عام مؤشراً مفيداً للنمو الاقتصادي ومعنويات الأعمال التجارية.

ويتم اشتقاق المؤشر بناءً على متوسط مرجح لمؤشرات مستويات الإنتاج الحالية والمستقبلية والأسعار والمخزونات والتكاليف المرتبطة بها، إضافة إلى الاتجاهات الحالية والمستقبلية في التوظيف وحجم الصادرات.

ويقارن مؤشر مديري المشتريات ومكوناته بعتبة بالغة 50 نقطة، وعندما تكون قيمته أعلى من هذا المستوى فإن ذلك يدل على نمو اقتصادي.

وأظهر الرصد الخاص بحركة مكونات الناتج لمؤشر مديري المشتريات بلوغ مؤشر طلبات التصدير إلى 52.4 نقطة في الربع الأول من عام 2019 بزيادة 2.4 % مقارنة بالعام السابق، وبانخفاض بنسبة 2.4 % مقارنة مع الربع الرابع 2018.

ووصل مؤشر الطلبات الجديدة إلى 58.3 نقطة، فيما بلغ مؤشر الناتج إلى مستوى 61.8 نقطة بزيادة 4.7 % على أساس سنوي و4.4 % على أساس ربع سنوي.. وعلاوة على ذلك وصل مؤشر سعر الشراء إلى 51.2 نقطة وتجاوز مؤشرا طلبات التصدير والناتج قيمهما المتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبالنظر إلى مكونات التوظيف في مؤشر مديري المشتريات فقد وصل مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة في الربع الأول من عام 2019 ومؤشر تكلفة الموظفين إلى 50.4 نقطة خلال فترة الرصد ذاتها.