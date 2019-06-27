المصدر: دبي - أشرف رفيق

اقترب صندوق «سي في سي كابيتال» من شراء حصة قدرها 25% من مجوعة جيمس التعليمية في دبي مقابل مليار دولار، وفق ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ. يجعل حجم الصفقة القيمة السوقية لمجموعة جيمس التعليمية التي تدعمها مجموعة بلاكستون 4 مليارات دولار، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر عليمة بالصفقة.

وتوقعت المصادر الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، ولم يتم التوصل إلى قرار بعد في الصفقة و قد تعارضها «سي في سي»، شركة تجارة الأسهم الخاصة التي تتخذ من لندن مقراً لها.ولم تعلّق مجموعة جيمس أو صندوق سي في سي.

وبدأت مجموعة بلاكستون ومستثمرون آخرون منهم صندوق ممتلكات البحريني ومجموعة فاركي، في البحث عن خيارات أخرى لحصصهم في مجموعة جيمس العام الماضي، بعد أن قررت الشركة طرحاً أولياً عاماً للأسهم.