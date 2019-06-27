177 % نمو تراخيص منطقة راكز الإعلامية في رأس الخيمة العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد ابوالفتوح

كشف رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة «راكز»، عن وضع خطط جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في مجال الإعلام وصناعة السينما من خلال تجهيز مواقع خاصة لاحتضان قنوات تلفزيونية جديدة ودور إنتاج أفلام بالإضافة للعديد من المنافذ الإعلامية الجديدة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أمس، بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام، إلى ارتفاع عدد التراخيص الإعلامية الجديدة وعدد تصاريح العمل الاستقلالي للشركات الإعلامية وأصحاب العمل الحر العاملين تحت منطقة راكز الإعلامية بنسبة 177% من 130 رخصة في مايو 2018، إلى 360 رخصة من الشركات وأصحاب الأعمال الحرة في مايو هذا العام، بينهم 150 شركة إعلامية.

وأعلن جلاد، عن وضع خطط لإنشاء منشأة ذات مستوى عالمي لعملاء «راكز» داخل المنطقة الإعلامية والتي ستلعب دوراً كبيراً في مساعدة قطاع الإعلام الجديد على النمو كمركز لوسائل الإعلام الجديدة.

وأشار إلى أن اعتماد «راكز» منذ إطلاقها في أبريل 2017 خطط جديدة لتكون محطة إعلامية شاملة لجميع التراخيص ذات الصلة بالإعلام والتي يتم إصدارها للمستثمرين بكل سهولة في غضون فترة زمنية قصيرة.

وأوضح ناصر التميمي مدير إدارة التراخيص في المجلس الوطني للإعلام، عن تطبيق آليات جديدة لتنظيم عمل قطاع الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اعتماد قائمة لأصحاب المنصات الإعلانية لتقديمها إلى الجهات الراغبة في الإعلان، لافتاً إلى أن منح التراخيص الجديدة الخاصة بالمناطق الحرة لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة وذلك ضمن التطبيقات الإلكترونية عبر المناطق الحرة في الدولة. وأشار إلى أن المجلس الوطني للإعلام أصدر 500 رخصة منذ إصدار نظام الإعلام الإلكتروني والذي يغطي 3 فئات هي الأفراد والمؤسسات والمنصات.