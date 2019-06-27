بن شعفار يشارك في نقاش لخفض انبعاثات الكربون باستخدام تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

شارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، في حلقات نقاشية، بمدينة بيتسبرغ بالولايات المتحدة جمعت قادة وصُناع أنظمة تبريد المناطق حول العالم.

جاء ذلك في إطار الدورة الـ 110 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق 2019، تحت شعار «الطاقة لمدن أكثر استدامة»، والذي تختتم فعالياته اليوم.

وشارك بن شعفار في حلقة نقاشية تحت عنوان «خفض انبعاثات الكربون في المدن باستخدام طاقة تبريد المناطق»، حيث أكد أهمية تبريد المناطق للبيئة ومساهمتها في استراتيجية دبي والإمارات بشكل عام لضبط انبعاثات الغازات وثاني أكسيد الكربون في دبي. الأمر الذي دفع الكثير إلى تبني أنظمة تبريد المناطق للحفاظ على البيئة باستخدام الطاقة النظيفة، وضرورة التوسع والاستثمار بشكل كبير في هذا المجال، الذي يسهم في توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع استخدام وسائل التبريد التقليدية.

وقال إن أجندة المؤتمر تناولت هذا العام أبرز التطورات الحاصلة في مجال تبريد المناطق ودوره في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث سيتضمن المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة حول تمويل مؤسسات التبريد في المناطق الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المواضيع التي طرحت خلال الجلسات تتنوع والغاية واحدة، حيث تهدف إلى إيجاد حلول لمكافحة ظاهرة التغير المناخي وكيفية خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية لتوسعة انتشار تبريد المناطق في العالم، وتحديات المعلومات والتصميم لتحقيق أفضل أداء تشغيلي للمحطات.

وأكد أن «إمباور تعرض خلال ورش العمل أحدث حلولها في مجال التبريد، بالإضافة إلى أفضل النماذج وأنظمة التشغيل المتبعة في إمارة دبي، ودورها في تطوير حلولاً وتقنيات مبتكرة، للمضي قدماً بهذا القطاع الحيوي، الذي يشهد ارتفاعاً مطرداً في معدلات الإقبال عليه».