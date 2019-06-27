171.33 ألف زائر خليجي لدبي في عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك حركة نشطة في أعداد الزوّار من مختلف دول العالم، ولا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي، واستطاعت الإمارة بما تتمتّع به من مقوّمات سياحية هائلة أن تعزّز مكانتها كوجهة سياحية مميّزة للعائلات على مدى العام، إضافة إلى فترة العطلات الطويلة مثل عيدي الفطر والأضحى والإجازات المدرسية. وهو ما جعلها الخيار المفضّل للكثير من العائلات لقضاء أوقات ممتعة تبقى ذكرياتها عالقة في أذهانهم إلى الأبد.

وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كشفت عن أن عدد حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في جميع منافذ دبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك الممتدة ما بين 30 مايو حتى 8 يونيو بلغ 1,3 مليون حركة، فيما بلغ عدد الزوار الخليجيين القادمين إلى دبي خلال العيد 171,33 ألف زائر. واستقبلت فنادق دبي خلال عطلة عيد الفطر الممتدة لأسبوع 43,58 ألف ضيف من السعودية بزيادة قدرها 3% عن الفترة ذاتها من عيد الفطر الماضي.

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على منح عطلة عيد الفطر المبارك زخماً ونكهة خاصة من خلال تنظيم احتفالات «العيد في دبي»، وذلك لزيادة جاذبية المدينة مع تنظيم واستضافة مجموعة من الفعاليات والأحداث الكبيرة شملت عروض الألعاب النارية، والحملات الترويجية لخوض تجربة تسوّق فريدة، إلى جانب العروض الترفيهية الممتعة في مراكز التسوّق المختلفة، ليجد الزوّار على اختلاف جنسياتهم وفئاتهم العمرية ما يسرّهم، وليقضوا أجمل الأوقات طوال فترة إقامتهم في دبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تمكّنت دبي من تعزيز مكانتها كوجهة سياحية مفضّلة للعائلات، ولا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي، ولقد حرصنا خلال تنظيم احتفالات (العيد في دبي) على منح زوّارنا تجارب مميّزة، سواء كانت في مجال التسوّق، وذلك عبر تقديم أفضل الخصومات والحملات الترويجية التي قدمتها مراكز التسوق والمحلات التجارية، أو من خلال إتاحة المجال أمامهم لقضاء أجمل الأوقات بصحبة أفراد العائلة ومشاهدة عروض الألعاب النارية، وكذلك العروض الترفيهية التي استضافتها مراكز التسوق خلال فترة العيد».

إحصاءات

ووفق الإحصاءات الحديثة الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» حول أعداد زوّار الإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، استقطبت المدينة 7,16 ملايين زائر. وشكلت دول التعاون 17% من إجمالي عدد الزوار، أي نحو 1,2 مليون زائر. وجاءت السعودية في المركز الثاني ضمن الأسواق الرئيسية بواقع 584 ألف زائر، فيما شهدت أعداد الزوّار القادمين من سلطنة عمان التي حلّت في المركز الخامس ارتفاعاً كبيراً بنسبة 27 % ليبلغوا 418 ألف زائر.

وحلّت الكويت في المركز 12 بواقع 140 ألف زائر. ومن حيث عدد المنشآت الفندقية خلال الأشهر الخمسة، بلغت 721 منشأة بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (694 منشأة)، فيما بلغ عدد الغرف المتوافرة 118382 غرفة بزيادة 7%.