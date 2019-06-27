«دبي للاستثمار» تبدأ تسليم «تلال مردف» في يوليو

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي للاستثمار، أن أعمال البناء في مشروع «تلال مردف» الذي تطوره شركتها التابعة لـ«دبي للاستثمار العقاري» في منطقة مردف، تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث ستبدأ تسليم الوحدات في يوليو. واقتربت الشركة من تسليم المرحلة الأولى من المشروع، حيث اكتمل ما نسبته 98% من العمل في «جناين أفنيو»، بالإضافة إلى اكتمال العمل في كل من «الملتقى أفنيو» و«نسايم أفنيو» بنسبة 55% و96% على التوالي. ويشهد مشروع «تلال مردف» إقبالاً من المستثمرين والمشترين منذ إطلاقه في ديسمبر 2017، ما يؤكد المزايا الفريدة التي يقدمها المشروع.

ويوفر «تلال مردف» خيارات تمويلية مرنة، ومنها طرح خطط تمويل تصل حتى 80%، والانتقال إلى الشقة مع دفعة مقدمة تبلغ 20%، مع تسديد القيمة المتبقية على أقساط مريحة.