«دبي للمشاريع الناشئة» تستقطب الشركات الهندية

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركات هندية ناشئة متخصصة في قطاعات متنوعة اهتمامها الكبير بسوق دبي، والتركيز على اعتبارها مركز انطلاق لعملياتها في المنطقة وذلك مع مشاركة أكثر من 200 شركة هندية في فعاليات المسابقة الخاصة للمشاريع الناشئة التي نظمت في نيودلهي على هامش أول جولة ترويجية إلى الهند. ونظمت الجولة الترويجية «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون.

واستعرضت الشركات الناشئة الهندية أفكارها المبتكرة في قطاعات مستقبلية واعدة كالتقنية المالية والبلوك تشين والخدمات الذكية في المسابقة التي نظمها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، في حين شكلت الجولة الترويجية التي شملت نيودلهي وبنغالور فرصة أمام الشركات الناشئة الهندية للتعرف إلى بيئة ريادة الأعمال في دبي، والفرص الواعدة التي توفرها للمشاريع الناشئة والبرامج والموارد المتاحة أمامها للتطور والنمو.

حضور

وحضر الفعالية التي نظمت بنيودلهي الدكتور أحمد البنا، سفير الإمارات لدى الهند والأطراف المعنية بالجولة الترويجية من شركاء في نيودلهي ودبي ومستثمرين وشركات ناشئة هندية. وغادرت البعثة إلى بنغالور في وقت لاحق، والتي تعتبر وجهة رئيسية للمشاريع الناشئة التقنية الهندية، حيث ستنظم مسابقة أخرى لاختيار شركات ناشئة هندية فائزة.

وقال الدكتور البنا: «الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. وساهم القرب الجغرافي بين البلدين في تطوير العلاقات ونقلها إلى مستوى استراتيجي، حيث يتمتع الجانبان بروابط متينة تحكمها علاقات تجارية قوية. ونحن مسرورون بجهود غرفة دبي في تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات خصوصاً مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية، حيث ننظر لهذه الزيارة كخطوة متقدمة نحو علاقات اقتصادية متميزة».

عرض تعريفي

وقدم عمر خان، مدير المكاتب الخارجية بغرفة دبي عرضاً تعريفياً ببيئة الأعمال والمشاريع الناشئة في الإمارات، واصفاً إمارة دبي بالوجهة المثالية لاستقطاب المشاريع الناشئة الهندية، نظراً لما تتمتع به من روابط تجارية وتاريخية وطيدة مع الهند، ووجود جالية هندية كبيرة في الإمارة.

وأضاف: تخطت هذه الجولة الترويجية توقعاتنا وحققت أهدافها في استقطاب الشركات الهندية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة التي يمكنها أن تعزز عبر خبراتها وحلولها التقنية من سمعة دبي كعاصمة للمشاريع الناشئة. واستعرض الإجراءات والتسهيلات التي استحدثتها الإمارات مؤخراً لتعزيز تنافسيتها أمام المستثمرين والشركات العالمية ومنها نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية).