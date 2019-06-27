المصدر: دبي - البيان

اختتمت المجموعة الفرعية للأفكار العربية التابعة لمجموعة دبي للجودة الدورة 14 للمؤتمر الدولي ومسابقة الأفكار العربية، والذي أقيم تحت شعار «من يملك الأفكار، يملك المستقبل»، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، وتم تكريم 15 فائزاً في مسابقة الأفكار العربية بحضور 150 ممثلاً من الهيئات المحلية والمؤسسات العربية ونخبة دوليين من كبار الخبراء في مجال الابتكار والتميز المؤسسي الم.

وأقيمت الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة عضو الهيئة العامة للطيران المدني عضو المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والمهندس حسن عمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، وحسين الفردان رئيس مؤتمر الأفكار العربية وأفكار الإمارات.

ومقارنة بالعام الماضي زاد حجم المشاركات هذا العام بنسبة 40%، حيث شارك ما يقرب من ١٥٠ مشاركاً محلياً ودولياً في مختلف الفئات هذا العام، وهي مؤشرات إيجابية تدل على انتشار ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تم اختيار فريق المقيمين ذوي احترافية عالية في مجال التقييم لفئات الجائزة لضمان الشفافية والنزاهة ودقة النتائج. وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين العالميين، في مقدمتهم عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

وتم تكريم الفائزين عن فئات مسابقة الأفكار العربية 2019 كما يلي:

الفائز في «فكرة العام الكبرى» وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فكرة «حل المنازعات العمالية».

الفائز عن فئة «التقنيات ــ مشاريع» الشركة السعودية للكهرباء عن فكرة «تحديد موقع التسرب الزيتي».

الفائز عن فئة «التقنيات ــ تحسينات» الإمارات العالمية للألمنيوم عن فكرة «تقنية التنظيف مع أنابيب الرفع الهوائية التي تتعامل مع الألومينا».

الفائز عن فئة «التعليم» القيادة العامة لشرطة دبي عن فكرة «إنشاء مدارس حماية للتربية والتعليم».

الفائز عن فئة «الابتكار - مشاريع» النيابة العامة بدبي «عن فكرة»الأمر الجزائي».

الفائز عن فئة «الاستدامة» شركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك عن فكرة «نظام تكرير VR - من خلال مبدأ تكثيف التبريد».

الفائز عن فئة «الإنتاجية» دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن فكرة «تصنيف المباني».

الفائز عن فئة «إسعاد المتعاملين» النيابة العامة بدبي عن فكرة «الكفالة الذكية».

الفائز عن فئة «أفضل فكرة مشتركة» القيادة العامة لشرطة دبي عن فكرة «مبادرة على دربك».

الفائز عن فئة «الصحة العامة والسلامة - مشاريع» الشركة السعودية للكهرباء عن فكرة «تركيب مفاتيح الفصل والتوصيل في لوحة التحكم عن بُعد لمحطة تحويل الوجه».

الفائز عن فئة «الصحة العامة والسلامة - تحسينات» الإمارات العالمية للألمنيوم عن فكرة «القضاء على حوادث الحريق في معدات رفع شعاع الأنود».

الفائز عن فئة «أفضل منسق اقتراحات» مصطفى شلبي من مؤسسة دبي تاكسي.

الفائز عن فئة «القيادي التنفيذي» محمد سعيد من مؤسسة مركز الإحصاء أبوظبي.

الفائز عن فئة «المالية» كل من بلدية دبي وجمارك دبي.