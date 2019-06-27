مشتريات الأجانب والمؤسسات تدعم تماسك الأسهم.. وتحسن السيولة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزز الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات أمس لاقتناص الفرص قبل انطلاق ماراثون النتائج النصفية، ليتماسك سوق دبي مدعوماً بالأسهم القيادية في وقت هبط سوق العاصمة بضغط انخفاض أسهم البنوك والاتصالات.

وتراجع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.03% إلى مستوى 2622.64 نقطة، مع تباين إغلاقات المؤشرات القطاعية، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.67% ليغلق عند 4955.94 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 477.8 مليون درهم، منها 221.6 مليون درهم في دبي، و256.2 مليون درهم في أبوظبي. وجرى التداول على 170.87 مليون سهم، موزعة بواقع 100 مليون سهم في دبي، و70.87 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال 4643 صفقة.

سوق دبي

وجاء تماسك سوق دبي مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.22% بدعم مكاسب «أرابتك» 1.37%، و«داماك» 2.81%، و«الاتحاد العقارية» 1.5%، كما زاد قطاع الاستثمار 1% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.81%، و«سوق دبي المالي» 1.13%، و«شعاع كابيتال» 3.34% بعد إعلان الشركة موافقة مجلس إدارتها على دخول «أبوظبي كابيتال» كمستثمر استراتيجي.

وانخفض قطاع البنوك 0.2% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.39% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، وانخفض قطاع النقل بنسبة 1% بعد نزول «العربية للطيران» 0.96%، و«أرامكس» 1.19%، و«الخليج للملاحة» 0.25%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 101.7 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 10.9 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 30.3 مليون درهم، ليغلق عند 5.13 دراهم. وحقق سهم «شعاع كابيتال» أكبر ارتفاع بنسبة 3.34% إلى 0.95 درهم، فيما كان «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.17% إلى 0.2 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك بنسبة 0.81% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.41%، و«أبوظبي التجاري» 1.68%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.43%، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.72% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما تراجع قطاع الطاقة 0.65% بضغط انخفاض «دانة غاز» 0.95%، و«أدنوك للتوزيع» 0.37%. في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة طفيفة 0.1% مع صعود «رأس الخيمة العقارية» 1.43%، واستقرار«الدار»، بينما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.41% مع صعود «إشراق» بنسبة 1.3%.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» التداولات مستقطباً 115.24 مليون درهم، ليغلق عند 8.21 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بتداولات 95.15 مليون درهم، ليقفل عند 14.74 درهماً. وكان سهم «الشارقة للإسمنت» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.47% إلى 0.95 درهم، فيما كان سهم «بنك أم القيوين الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.81% إلى 2.39 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 115.2 مليون درهم، منها 98.6 مليون درهم للأجانب، و16.5 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 115.2 مليون درهم، منها 10.6 ملايين للعرب، و104.5 ملايين للخليجيين.

وعززت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتها بصافي استثمار88.7 مليون درهم، منها 14 مليون درهم في دبي، و74.6 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 88.7 مليون درهم، موزعة بواقع 14 مليون درهم في دبي، و74.6 مليوناً في أبوظبي.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن مجلس الإدارة يعتبر مكلفاً ومسؤولاً أمام مساهمي الشركة عن ضمان تماشي أهداف الشركة مع توقعات المساهمين وطموحاتهم، كما أنه مكلف بضمان فعالية أعمال إدارة الشركة.