21.4 ملياراً أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» في 2018

المصدر: دبي - البيان

سجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، 21.4 مليار درهم صافي أرباح 2018، بتراجع 13.2 %، وإيرادات قياسية بلغت 232.4 مليار درهم بزيادة 15.7 % مقارنة بالعام السابق، مع تحقيق زيادات في جميع القطاعات الرئيسية، وتأتي تلك الأرقام رغم الارتفاع في أسعار النفط والسلع في الأسواق العالمية، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وتزايد التقلبات في أحوال الاقتصاد العالمي. وبلغ صافي الربح العائد إلى حملة أسهم المؤسسة 16.3 مليار درهم لينخفض 19.7 %.

ويعود انخفاض صافي الربح، في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع. وارتفعت الأصول إلى 879.2 مليار درهم بنمو4.1 % مقارنة بنهاية 2017، ويرجع ذلك إلى زيادة القروض والذمم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، كما ارتفعت المديونيات إلى 641.5 مليار درهم بارتفاع 4.0 %، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع ودائع العملاء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، في حين كانت التزامات القروض والإيجارات ثابتة، وارتفعت حصة المجموعة من الأسهم 4 % عن نهاية 2017، نتيجة للأرباح المستقاة.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة: «في 2018 أظهرت محفظة أعمال المؤسسة مرونةً من خلال قوة أدائها التشغيلي والمالي، على الرغم من الظروف الصعبة والمبهمة في الأسواق العالمية، وبالرغم من تلك التقلبات سيبقى تركيزنا في المؤسسة على تنمية أعمالنا الرئيسية، وتعزيز الكفاءات التشغيلية التي من شأنها تحقيق النمو المستدام، والمساهمة في ازدهار دبي».