«بارك غيت» يستقبل السكان 2020

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتسارع أعمال إنجاز المرحلة الأولى من مشروع (بارك غيت ريزيدنسيز)، الذي يضم 746 شقة، ضمن 4 أبراج في إطار المشروع الأم (وصل 1)، تمهيداً لاستقبال السكان في 2020.

ويعد «وصل1»، المشروع الأكبر للشركة الذي تطرحه بنظام التملك الحر، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى بعد تعيين شركة كيلي للمقاولات، فيما أخذت شركة «هيلز آند فورت» للإنشاءات مهام تنفيذ أعمال البنية التحتية. وتشجع الشركة المستثمرين على سداد 2% للشقق السكنية التي تبدأ أسعارها من 1.4 مليون درهم.

وتظهر البيانات أن منطقة الكفاف التي يقع فيها المشروع شهدت في عام ونصف بيع 317 شقة سكنية بـ 688 مليون درهم.