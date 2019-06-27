82 % من شركات الإمارات تتوقع تحقيق نمو في 2019 و2020

المصدر: دبي - البيان

يتوقع أكثر من أربعة أخماس (82٪) الشركات في الإمارات أن تحقق نمواً خلال العامين المقبلين، بينما يقترب موعد انطلاق معرض إكسبو 2020 وبدء هذه الشركات في تنفيذ خططها الاستثمارية القوية، التي من شأنها دفع المزيد من الأعمال الجديدة، وذلك وفقاً لنتائج تقرير إتش اس بي سي. وشمل استطلاع «المستكشف: الاستعداد للمستقبل/‏‏ صنع للمستقبل» أكثر من 2500 شركة في 14 بلداً ومنطقة، وأظهر أن زيادة الثقة بين شركات الأعمال التجارية جعل الإمارات واحدة من أكثر الأسواق العالمية تفاؤلاً من حيث تحقيق النمو على المستوى العالمي، لتحل بعد إندونيسيا والهند والصين والمكسيك. قال مايك ديفيز، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى البنك: إن معرض إكسبوعامل رئيسي في تحقيق هذه الثقة القوية بالنمو. والشركات ترى بوضوح كيف يمكن لمثل هذا الحدث الدولي أن يربط بين الشركات في جميع أنحاء العالم، مما سيجعله حافزاً قوياً لتوفير فرص نمو أكبر.

ويخطط ما يقرب من ثلثي هذه الشركات لزيادة استثماراتها بنسبة تزيد على 5٪ مع تركيز غالبيتها (56٪) على رفع مستوى مهارات وخبرات الموظفين. في حين أن 78٪ من هذه الشركات ترى أن مزيج المهارات والخبرات والتنوع في القوى العاملة لديها سيتغير في شركاتهم على المدى المتوسط.

وعلى الرغم من أن 37٪ من شركات الأعمال التجارية في الإمارات قامت بتحديد التكلفة كعامل إعاقة أمام تحقيق النمو، حيث إن 86٪ من شركات الأعمال التجارية الإماراتية تتوقع حدوث المزيد من التغيرات والتطورات في مجال التكنولوجيا. بينما يُنظر إلى الأعمال التي يتم مزاولتها عن طريق الإنترنت (68٪) وشبكات الاتصال بتقنية الجيل الخامس 5G (66٪) والذكاء الاصطناعي (63٪) على أنها من أكبر الفرص لتسهيل زيادة السرعة للدخول إلى الأسواق وتعزيز شفافية الأعمال وتحسين الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.